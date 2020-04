CORONAVIRUS. IN ARGENTINA SECONDA DONNA STUPRATA ED IMPICCATA

Non è la prima volta che viene stuprata una donna in quarantena. In sud America l’emergenza coronavirus ha dei risvolti macabri. Questa volta è stata violentata ed impiccata una donna di 30 anni.

María Florencia Santa Cruz, questo il suo nome, una 30enne figlia di un commissario di polizia in pensione di Buenos Aires, è stata uccisa e fatta ritrovare martedì mattina impiccata dal suo assassino, che ha usato la sua giacca per appenderla come un fantoccio alla staccionata.