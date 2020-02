CORONAVIRUS: INIZIATA IN CINA LA SPERIMENTAZIONE DI UN POSSIBILE VACCINO

E’ iniziata in Cina la sperimentazione di un possibile vaccino per debellare il Coronavirus. Lo riporta l’agenzia cinese Xinuha citando il portale locale yicai.com che riporta varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Sono stati iniettati circa 100 campioni ai topi e si attende, ora, l’esito dell’esperimento che, si spera, possa dare i risultati auspicati. Comunque, è bene ricordare che i test sulle cavie animali vengono fatti in una fase preliminare e molto precoce e che ci vorrà ancora del tempo prima che possa essere somministrato agli esseri umani. In ogni modo, la strada giusta per una soluzione definitiva sembra che sia stata imboccata.