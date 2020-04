CORONAVIRUS – MOLTE SCUOLE DI DANZA E CENTRI SPORTIVI RISCHIANO LA CHIUSURA, IL MAESTRO INTERNAZIONALE STEVE LACHANCE LANCIA UNA PETIZIONE

Salviamo le strutture che accolgono i Giovani insegnando discipline artistiche e sportive

Il Coronavirus blocca molti ballerini e attività sportive, il settore è in una crisi allarmante, e purtroppo, non ci sono garanzie da parte dell Stato su questo ramo. Molti ballerini famosi, tramite social, o pagine di giornale, hanno detto la loro su possibili scenari, ma uno tra loro il maestro internazionale STEVE LACHANCE, a rotto gli schemi, alzando la voce, sponsorizzando una petizione per salvare il settore. La petizione è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per avere delle garanzie sull’intero comparto.

di seguito la petizione del maestro LACHANCE

“Noi siamo il futuro di molti Giovani che passano il loro tempo presso le nostre scuole. Ma non parliamo solo di Scuole di Danza bensì di migliaia di strutture artistiche nelle quali ragazzi e bambini passano i pomeriggi per coltivare le loro passioni come la musica la recitazione e il canto.Stiamo parlando anche di centinaia di Associazioni e Società sportive dove si insegnano ai giovani moltissime discipline sportive accompagnati da direttori,insegnanti o istruttori che attraverso la loro preparazione professionale trasmettono tutto il loro bagaglio artistico o sportivo , che nutrono la passione di molti giovani nelle i più talentuosi e determinati la trasformano nella loro ragione di vita, nel loro mestiere o semplicemente altri ne traggono benefici per renderli uomini migliori a prescindere dalla loro scelta lavorativa evitandogli di trascorrere giornate sul divano, ai computer o telefono o in mezzo alla strada entrando a contatto di diversi sbagliati.

Noi, che alimentiamo la loro passione e loro cultura

Chiediamo al Governo Italiano di …

NON DIMENTICARSI DI NOI

Chiediamo al Governo Italiano Aiuti Economici per tutte le spese che stiamo affrontando come mutui affitti e utenze che ininterrottamente continuiamo a pagare senza nessuna entrata economica da quando il decreto ce l’ha imposto con la consapevolezza che continuando cosi, questo gravissimo evento si ripercuoterà inevitabilmente sulla nostre vite obbligandoci alla chiusura di migliaia di centri e associazioni e società sportive e di quelle strutture che tutti noi con tanta fatica e sacrificio abbiamo fatto crescere in questi anni. Quelle stesse strutture che spesso sono punti di riferimento per tutti i NOSTRI GIOVANI ITALIANI E NON, luoghi che sono quotidianamente la loro salvezza è strumento essenziale per la loro crescita sana mentalmente e fisicamente.

Vi prego aiutateci a farci sentire perché quella che noi vogliamo far sentire è’ la voce di gran parte degli italiani e dei nostri Figli.”

https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-salviamo-le-strutture-che-accolgono-i-giovani-insegnando-discipline-artistiche-e-sportive-83f84622-fb8a-41eb-b4aa-1ccaffff3a92?recruiter=691897079&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_show&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=7b4c0860-03d4-11e7-afe5-ed3a579682ce&utm_content=washarecopy_21609876_it-IT%3Av5