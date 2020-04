CORONAVIRUS. STOP AL CAMPIONATO DI CALCIO IN OLANDA, PRIMO CASO IN EUROPA

Amsterdam. La Lega calcio olandese ha deciso. L’Eredivisie 2019/2020, il campionato di calcio olandese, non giungerà al termine e non ci saranno né promozioni né retrocessioni e i posti per le coppe europee, saranno decisi in base alla classifica attuale. Inoltre non sarà assegnato neanche lo scudetto. Primo caso tra i massimi campionati europei.