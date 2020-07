COVID-19. IN ABRUZZO PRIMO CASO DI POSITIVITÀ SEGNALATO CON L’APP IMMUNI

Chieti. In Abruzzo c’è stato il primo caso di positività segnalato tramite l’App Immuni che invia la segnalazione in forma completamente anonima. La persona contagiata aveva installato la famosa e tanto discussa applicazione sul proprio smartphone e, appena ha avuto conferma del contagio, ha dato il consenso per lo sblocco del codice tramite operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Foto: repubblica.it

Tutte le altre persone che hanno installato l’app e che eventualmente sono entrate in contatto con la persona positiva, hanno ricevuto la segnalazione anonima. Gli utenti che fruiscono dell’applicazione non possono in nessun modo risalire all’identità della persona contagiata né sapere il luogo dove è avvenuto l’incontro.

Foto: metropolitano.it

Le persone che dovessero ricevere la segnalazione tramite l’App Immuni possono contattare il proprio medico per la valutazione delle azioni più opportune da intraprendere per la tutela della propria salute.