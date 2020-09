COVID-19: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE GIORNALISTICHE. ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LE DOMANDE

Il prossimo 4 settembre scadranno i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi in favore delle imprese abruzzesi che operano nel settore dell’informazione e della comunicazione. Un intervento previsto dalla legge regionale n.10 del giugno 2020, dopo un aggiornamento normativo arrivato a luglio con un iter legislativo travagliato. Il provvedimento è attutato direttamente dal Consiglio regionale dell’Abruzzo tramite il Co.Re.Com. Lo stanziamento totale del bando è di 440 mila euro ripartito tra emittenti televisive, radiofoniche, stampa quotidiana, periodica e agenzia di stampa. Possono concorrere al bando le imprese che dimostreranno di aver avuto una riduzione del fatturato, per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19, nel periodo marzo-maggio 2020 di almeno il 25% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il contributo è a fondo perduto e potrà̀ essere erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea. La somma richiesta dovrà essere relativa alle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l’impresa dimostri carenza o indisponibilità̀ di liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario. La richiesta di contributo deve essere presentata, a pena di irricevibilità̀, al Corecom Abruzzo esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo [email protected]. Il bando è scaricabile dal seguente link: http://consiglio.regione.abruzzo.it/sites/default/files/avvisi/194468/avviso-contributi-editoria-2020-ultima-vers.pdf