Il fatto è accaduto ieri giovedì sera in provincia di Padova. Una donna di 47 anni si è lanciata sotto un treno in corsa. Il macchinista non è riuscito a fermare il convoglio e per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna aveva un negozio da estetista e come molte piccole attività è stata investita dalla crisi conseguente all’emergenza covid. La donna ha anche lasciato un biglietto alla famiglia di addio, sembra infatti che da tempo soffrisse di depressione.