DUEMILA STUDENTI DI MONTESILVANO PARTECIPANO AL PROGETTO “RICICLOSA 2” CON FINALITA’ BENEFICHE

Gli istituti scolastici Troiano Delfico, con i plessi De Zelis e Di Blasio, la Direzione Didattica con i plessi Via Lazio, Via Valle d’Aosta, Viale Abruzzo, Via Leopardi e l’Istituto Villa Verrocchio, con i plessi Via Tordino e Via Adda, hanno partecipato al “Riciclosa 2”, il Concorso tra le scuole di Montesilvano che si svolge all’interno del Progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2023-2024”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montesilvano, è organizzata dall’Associazione Amare Montesilvano, in collaborazione con Formula Ambiente Spa e l’Associazione Nuovo Saline e vede coinvolte 90 classi tra le scuole dell’infanzia e le primarie, per un totale di circa 120 insegnanti e 2.000 studenti.

Il concorso a premi è rivolto alle scuole di Montesilvano in gara per la raccolta dei tappi di plastica, finora sono stati raccolti 1.150,00 chilogrammi. L’iniziativa è in corso dal mese di novembre 2023 e terminerà alla fine dell’anno scolastico con la pesa totale del materiale raccolto.

Soddisfatto il vice sindaco, nonché assessore all’Igiene urbana e alla Pubblica istruzione Paolo Cilli che fin da subito ha promosso il progetto: “L’idea progettuale nasce dalla necessità di implementare una buona pratica già in atto sul territorio comunale e nazionale – afferma il vice sindaco Cilli – . La raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica è collegata alle attività didattiche ambientali portate avanti dal Comune di Montesilvano in chiave ludica, per una cultura del riciclo mediante una positiva competizione tra pari. L’obiettivo è quello di incrementare la conoscenza dei materiali di scarto con un occhio specifico al riciclo. Implementando il rapporto scuola, famiglia e territorio anche gli studenti potranno fare la loro parte nella quota percentuale di materiale plastico specifico riciclato nel Comune di Montesilvano. In questo caso anche con una finalità benefica visto che la raccolta dei tappi servirà a supportare la Croce Rossa di Montesilvano”.