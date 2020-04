E’ MORTO JAXON IL BIMBO A CUI MANCA PARTE DELLA TESTA

Jaxon, il bimbo nato senza parte della testa non ce l’ha fatta

Jaxon, il bambino nato nel 2014 senza gran parte del cranio, è morto lo scorso 6 aprile. La storia di questo bambino ha commosso l’intera America, che ha fatto il tifo per lui fin dalla nascita.

Jaxon soprannominato The Miracle Boy, “Bambino del miracolo”, secondo i medici non avrebbe vissuto neanche un giorno, invece, grazie alle cure e l’amore dei genitori Brandon e Brittany Buell, il bambino ha avuto una vita breve ma tutto sommato felice.