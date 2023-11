EMERGENZA SOCIALE, BERARDINETTI: ASCOLTIAMO IL GRIDO D’ALLARME CHE ARRIVA DALLE FAMIGLIE

“Sociale: come (ri)costruire il futuro”. Questo il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì, a partire dalle 15.30, nella sala conferenze dell’Unione dei comuni Montagna Marsicana in via Monte Velino ad Avezzano. L’appuntamento, che vuole fare il punto su quanto si sta facendo per le politiche sociali e assistenziali e come sono cambiate negli anni le richieste da parte dei territori, è stato organizzato dall’Uncem Abruzzo con la collaborazione dell’Unione dei comuni e la partecipazione della rete dei Piccoli comuni welcome.

“Le richieste di aiuto che arrivano dalle famiglie, ma anche dai giovani e dagli anziani sono in crescita”, ha commentato il presidente dell’Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, “un aumento vertiginoso si è registrato poi negli ultimi anni a causa del covid che ha fatto emergere alcune problematiche alle quali le istituzioni, ognuna per le proprie competenze, stanno cercando di dare delle risposte anche se tra mille difficoltà. L’incontro di giovedì ci permetterà di capire quali sono gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione e come bisogna rispondere a questa domanda crescente di aiuto che proviene dalle persone”.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Settimio Santilli, presidente Unione Comuni. Interverranno poi Lorenzo Berardinetti, presidente Uncem Abruzzo, Sabrina Frezza, dirigente servizi sociali Unione Comuni, Gabriella Giorgione, direttore comunicazione rete Piccoli Comuni Welcome e Lidia Di Pietro, direttore Caritas diocesana Avezzano. Le conclusioni saranno affidate ad Angelo Moretti, referente nazionale rete Piccoli Comuni Welcome