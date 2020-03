EMICICLO: L’AULA ACCETTA LE DIMISSIONI DI LEGNINI.PIETRUCCI ENTRA IN CONSIGLIO

Successivamente l’aula ha preso atto delle dimissioni del consigliere regionale Giovanni Legnini, votata all’unanimità da tutti i consiglieri regionali.

Il Presidente del Consiglio regionale ha infine sospeso per pochi minuti i lavori dell’aula al fine di riunire l’Ufficio di Presidenza per completare l’iter della surroga e dichiarare la sua sostituzione con il candidato a consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci in quanto risultato primo dei non eletti tra i candidati nella lista circoscrizionale dell’Aquila.

L’efficacia del subentro di Pietrucci decorre dal giorno successivo all’adozione del Consiglio regionale della relativa delibera fermo restando la convalida in base all’articolo 29 dello Statuto regionale.