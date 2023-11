ENTRO IL 22 NOVEMBRE LA GARA D’APPALTO PER IL RIFACIMENTO DEI DUE SOTTOPASSI DI AVEZZANO: DUE MILIONI DI EURO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Oltre due milioni di euro investiti dall’Amministrazione comunale di Avezzano per migliorare la sicurezza e la fruibilità dei due sottopassi di via Aquila e di via Don Minzoni: due punti strategici e nodali della viabilità urbana, frequentati tutti i giorni non solo da cittadini alla guida, ma anche da pedoni e ciclisti. L’importante intervento di adeguamento sismico e di messa in sicurezza dei sottopassaggi vedrà la luce a breve. Ieri, infatti, è stato approntato e inviato alla Centrale unica di Committenza il progetto esecutivo per il sottopasso di via Aquila. Entro la giornata di oggi, invece, gli uffici provvederanno a completare anche il progetto esecutivo per il secondo sottopasso di via Don Minzoni. La tabella di marcia è rispettata a dovere: entro il 22 novembre, saranno pubblicate entrambe le gare d’appalto per l’affidamento dei lavori, da un milione di euro circa a testa. Lo comunica il primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. “Le cospicue risorse ottenute dall’Amministrazione comunale grazie ai canali di finanziamento del PNRR, verranno investite per la sicurezza della città. – sottolinea il sindaco – Come già programmato e inserito nell’agenda dei lavori del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, l’apertura dei cantieri della messa in sicurezza dei due sottopassi è in dirittura d’arrivo: secondo le tempistiche del PNRR, infatti, i lavori dovranno essere terminati entro giugno 2026. La nostra amministrazione è a buon punto con tutte le procedure tecniche. Con la chiusura del cerchio della prima fase progettuale, ora andiamo spediti verso le gare d’appalto”.

L’opera di rifacimento delle due fondamentali strade di collegamento cittadine prevede la messa in sicurezza anche delle facciate laterali e dell’intero soffitto. “Inoltre – conclude il sindaco – per via Aquila, è previsto anche un ulteriore intervento specifico, che andrà a riguardare il marciapiede: verrà risistemato completamente e rialzato da terra. In questo modo, diventerà ancora più sicuro e fruibile anche per pedoni e ciclisti”. Per l’adeguamento sismico dei due sottopassi, il Comune di Avezzano aveva ottenuto 1 milione e 250 mila euro per via Aquila e 1 milione e 95 mila euro per via Don Minzoni.