FERROVIA VELOCE, DI PANGRAZIO SU CONVOCAZIONE INCONTRO CON RFI AD AVEZZANO: “SODDISFATTO. PERCORSO COMPLESSO MA SIAMO SULLA BUONA STRADA”

“Sono soddisfatto. Si tratta di un percorso complesso e ancora lungo ma siamo sulla buona strada”. È improntato alla fiducia il commento del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio dopo l’annuncio del Presidente della Regione Marco Marsilio che ha fissato l’incontro con i vertici RFI, per il 24 luglio. Proprio Marsilio aveva preso l’impegno con il primo cittadino di Avezzano per un confronto in città sul potenziamento della Roma Pescara. Impegno mantenuto. Sarà lunedì 24 luglio, alle ore 18:00, al castello di Avezzano il giorno della verità sulla ferrovia Pescara Roma, con le presenze significative del commissario Vincenzo Macello, dell’amministratore delegato di ferrovie, l’avvocato Gianpiero Strisciuglio, e del consigliere di amministrazione Manolo Cipolla.

“All’appuntamento, naturalmente – spiega Di Pangrazio- parteciperanno i sindaci interessati, i rappresentanti istituzionali, sindacati, associazioni e il tecnico esperto nominato per affiancare il tavolo di monitoraggio Ing. Pierluigi De Amicis. Sarà una tappa fondamentale per un’infrastruttura su cui si gioca una partita strategica per il destino del territorio”.