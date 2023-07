FESTIV’ALBA TRASLOCA ALL’ANFITEATRO ROMANO DI ALBA FUCENS: 11 APPUNTAMENTI TRA TEATRO E MUSICA

A partire da domenica 30 luglio, la settima edizione di Festiv’Alba, la rassegna musicale e culturale organizzata dall’associazione Harmonia Novissima, entrerà nel vivo nella magica cornice dell’anfiteatro romano di Alba Fucens. Saranno undici, in totale, gli appuntamenti che si alterneranno all’interno dell’affascinante sito archeologico, tra i più visitati nel centro Italia e capace di destare interesse in tutta Europa.

S’inizierà il 30 luglio con l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, suonata congiuntamente dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, dal Coro dell’Accademia e Coro delle Nove di Pescara e dalla Corale Novantanove dell’Aquila. Proprio quest’anno ricorrono i duecento anni dalla sua scrittura.

Il giorno dopo, il 31 luglio, sarà la volta del concerto del leggendario sassofonista norvegese Jan Garbarek, accompagnato sul palco da Rainer Brüninghaus al pianoforte, Trilok Gurtu alle percussioni e Yury Daniel al basso. Innumerevoli musicisti sono stati influenzati dal suono di questo straordinario sassofonista. Invece che adagiarsi su questo, e al contrario della sua auto-dichiarata pigrizia, Jan Garbarek all’età di 76 anni si batte ancora per avere esperienze musicali nuove e sempre migliori.

Martedì 1 agosto la Premiata Forneria Marconi, tra le più band più influenti della storia del progressive rock internazionale, calcherà il palco di Festiv’Alba con un concerto tributo alla poesia e alle musiche di Fabrizio De André, mentre il mercoledì 2 agosto si terrà il concerto tributo a Amy Winehouse, spettacolo di e con Melania Giglio.

Il 4 agosto si terrà il primo appuntamento con il teatro grazie allo spettacolo “Ecuba“, tragedia teatrale con Paola Quattrini e la partecipazione di Domenico Pantano. Adattamento e regia di Livio Galassi, produzione del Centro Teatrale Meridionale & Generazioni Spettacolari. Sabato 5 agosto si terrà lo spettacolo “Anche i Pink Floyd possono sbagliare“, scritto e diretto da Alessandro Martorelli e prodotto da Teatranti Tra Tanti.

Domenica 6 agosto il concerto di Alessandro Mannarino e il suo “Corde Tour 2023”, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate abruzzese. Il giorno dopo, il 7 agosto, la grande opera con “La Traviata“. L’8 agosto un nuovo appuntamento con il teatro: sul palco di Alba Fucens saliranno Alessandro Haber ed Elena Ferrantini con “Antigone” di Socrate, mentre il 9 agosto si terrà il concerto tributo ai Bee Gees. L’ultimo evento in calendario all’anfiteatro di Alba Fucens sarà per il 10 agosto con L’Orchestra di Piazza Vittorio impegnata nel tour “Dancefloor”, tra musiche e danze popolari multietniche; una grande festa per la notte di San Lorenzo.

Si ricorda che tutti gli eventi inizieranno alle 21.15.

I biglietti sono acquistabili in prevendita su www.diyticket.it