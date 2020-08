Riportiamo il post di Antonio Luciani

Si è sviluppato un vasto incendio sulla collina di Pescara, al confine con Francavilla. Abbiamo ancora notizie confuse, abbiamo contattato la nostra polizia locale e stiamo tentando di avvicinarci alla zona per capire anche se possa interessare il nostro territorio. Oltre ad essere rammaricati per quanto sta accadendo, appena in possesso do notizie più precise vi aggiornerò.Fiamme anche a Punta Aderci, a Vasto.