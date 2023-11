GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE – LE INIZIATIVE DELLA POLIZIA DI STATO NELLA PROVINCIA DI PESCARA

Nella mattinata di domani 25 novembre, in collaborazione con la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Pescara Portanuova e la Croce Rossa Italiana – Comune di Pescara, la Questura sarà presente nella centralissima Piazza della Rinascita dalle ore 10.00, alle ore 13.00, con l’iniziativa “Impariamo a difenderci”. L’evento così promosso vuole offrire un’opportunità alle donne per conoscere strumenti pratici da applicare nella vita quotidiana per la tutela della loro incolumità, partendo dal presupposto che le tecniche di difesa personale possano costituire un valido aiuto. In tale contesto, oltre ad operatori della Polizia di Stato impegnati nell’attività di informazione e nella distribuzione della brochure “Questo non è amore”, due Istruttori di difesa personale e tecniche operative, in servizio presso la Scuola per il Controllo del Territorio e presso la Questura, effettueranno dimostrazioni teoriche-pratiche incentrate sulle tecniche basilari di difesa fisica che possono risultare efficaci in caso di aggressioni.