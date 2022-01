“ GIORNO DELLA MEMORIA” CERIMONIA IN RICORDO DI GIOVANNI PALATUCCI EX QUESTORE DI FIUME

Anche quest’anno, con il rispetto delle note restrizioni per l’emergenza sanitaria in atto, nell’ambito delle iniziative commemorative per il “Giorno della Memoria”, in questo Capoluogo alle ore 09.30, in Via Palatucci si è tenuta una sentita cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, che, superando i limiti ristretti delle leggi vigenti, si adoperò per salvare un alto numero di ebrei dalla deportazione nei campi di lavoro e di stermini. E’ stato dichiarato Beato dalle gerarchie ecclesiastiche.

Un momento sobrio ma intenso con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto di Teramo, Dott. Zanni, accompagnato dal Questore, Dr. Pennella, alla presenza delle Autorità e del Vescovo della Diocesi, Mons. Lorenzo Leuzzi il quale ha concluso la cerimonia con un momento di preghiera e con la benedizione.

La figura di Palatucci è stata ricordata anche attraverso una targa commemorativa apposta un una pietra collocata nell’aiuola.