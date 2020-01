GIOVANI CAMPIONI CRESCONO. ANGELO CORSINI APPRODA AL TERAMO CALCIO

Celano. Angelo Corsini, classe 2003 di Aielli, centrocampista del Celano approda alla corte del Teramo Calcio 1913. Lo annuncia la società castellana con un post sulla propria pagina facebook:

” Il Celano Calcio è lieto ed orgoglioso di ufficializzare il passaggio del giovane Angelo Corsini al Teramo Calcio 1913.

Il Centrocampista di Aielli classe 2003 (nella foto con il suo ormai ex allenatore Domenico Di Natale), è uno dei tanti giovani talenti biancazzurri, a riprova della bontà e della professionalità del nostro settore giovanile.

Ad Angelo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura da tutta la famiglia del Celano Calcio. “

Michele Rossi