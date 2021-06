GIULIANOVA, RINVENUTO IL CADAVERE DI UN UOMO IN MARE

Rinvenuto un cadavere di un uomo in mare davanti a Giulianova. Per ora l’identità rimane sconosciuta. Sul caso procede la procura di Teramo. La procura di Ascoli, guidata da Umberto Monti, e la squadra mobile agli ordini di Patrizia Peroni non escludono alcuna pista. Anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quello di un drammatico incidente. L’autopsia, condotta dal medico legale incaricato, ha rivelato la morte per annegamento e l’assenza di ferite che possano far pensare a un’aggressione.