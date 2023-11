GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA PETIZIONE A SOSTEGNO DI UN PARCO VERDE IN PIAZZA AIA A CELANO

Cotturone e Marcanio (Per Celano): “Segnale forte e inequivocabile. Decongestionare il centro storico, liberandolo dal cemento, proietta Celano al futuro” .

“La grande adesione alla prima giornata di raccolta di firme per chiedere un parco verde in Piazza Aia a Celano è un segnale importante e inequivocabile che denota una maturità e una lucida visione di futuro che i nostri concittadini hanno di Celano e nello specifico del centro storico. In poche ore abbiamo raccolto centinaia di firme. Abbiamo ascoltato, ancora, le ragioni e le proposte di tanti giovani e meno giovani, di famiglie e residenti che con entusiasmo hanno aderito alla iniziativa”. Lo affermano i Consiglieri comunali di Celano Calvino Cotturone e Angela Marcanio che tracciano un primo bilancio positivo della petizione popolare di proposta per realizzare, in piazza Aia, un parco verde attrezzato aperto alla città e fruibile da tutti. “Nella petizione, tra i punti, chiediamo che l’istituto per l’infanzia trovi una nuova localizzazione e che vengano promosse azioni concrete ed incisive, ad ogni livello Istituzionale, per non disperdere e per garantire il necessario sostegno economico per la sua realizzazione. Il comune, va ricordato, ha investito soldi pubblici per adeguare gli immobili che già oggi ospitano i nostri bambini, ne è l’esempio, l’edificio di Madonna Delle Grazie, che potrebbe restare sede dell’asilo, ma anche la scuola di via Piccolomini che potrebbe, con volontà ed impegno, trovare un nuovo dimensionamento, capace di accogliere più bambini. Inoltre, va anche considerato che Celano sta subendo una nuova espansione nelle zone più periferiche e per questo motivo la nuova scuola dell’infanzia deve trovare necessariamente, per essere più fruibile e sicura, una diversa ubicazione. Inoltre ci sarebbe anche il centralissimo edificio di Don Minozzi da recuperare. Solo una visione miope non tiene in considerazione queste riflessioni e soprattutto la volontà netta dei Celanesi. Riteniamo, con convinzione, che decongestionare il centro storico, liberandolo dal cemento, proietta Celano al futuro. Con entusiasmo e determinazione continueremo a portare avanti questa richiesta che, con forza e a ragione, arriva dalla stragrande maggioranza dei cittadini celanesi. In pochissime ore abbiamo raggiunto oltre 500 adesioni, la mobilitazione continuerà anche nei prossimi giorni”.