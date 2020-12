Lo schianto è avvenuto verso le 20 di ieri sera a Milano sulla tangenziale ovest all’altezza dell’uscita per Pavia. Una famiglia, madre, padre e tre figli hanno avuto la peggio, viaggiavano a bordo di una piccola auto che si è schiantata contro un’altra auto guidata da un 41 enne.

Per la donna di 39 anni non c’è stato nulla da fare, mentre il marito ed i tre figli sono ricoverati in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigilia del Fuoco e la Polizia Stradale

Foto B&V