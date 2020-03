IL CODIV-19, NEMICO INVISIBILE DI BACI ABBRACCI E CAREZZE

Il covid-19, questo il suo nome, che sembra essere stato coniato negli anni 70 ai tempi di “Kubrik in 2001 Odissea nello spazio” il virus che ha causato l’epidemia trasformatasi in pandemia.

E’ un virus, contro il qualche ancora non esiste un vaccino, con due caratteristiche: la velocità con cui passa da un individuo all’altro ed i tempi brevissimi di decorso della malattia che provoca. Questi due fattori hanno fatto sì che i sistemi sanitari italiani andassero al collasso.

Ma oltre la salute cosa ci portando via ilCodiv-19? Ci ha portato via in primis la vita quotidiana, la spontaneità, i gesti semplici tra persone. Non esistono più abbracci, strette di mano, ci si tiene, giustamente alla debita distanza di un metro, si è diffidenti l’uno dall’altro. E purtroppo è giusto così adesso, perche l’unica cura efficace è stare lontani, non avere rapporti e quindi diminuire ai minimi livelli la probabilità di contagio tra le persone.

Il Codiv ci ha portato via l’abbraccio consolatorio verso un figlio, verso un fratello, verso un genitore, si affronta l’emergenza standosene soli. In molti, per esorcizzare la paura e l’angoscia, condividono sui social, foto e vignette umoristiche, altri scambiano messaggi su gruppi watsapp e per fortuna oggi esistono tali strumenti!

Nessuno sa quanto altro può durare questa pandemia, qualcuno si esprime in settimane, altri si esprimono in mesi, ma la certezza purtroppo non può averla nessuno.

Una cosa è certa, il virus ha modificato radicalmente abitudini e comportamenti della società, ha stravolto le relazioni sociali e ha congelato in pochi giorni intere comunità all’interno delle proprie abitazioni.

E’ giusto cosi, ora è giusto cosi, rimanere dentro oggi per avere un futuro diverso domani.

Abbiamo inserito una foto di un bimbo che si abbraccia con un cane, perché gli animali non trasmettono il codiv-19, ed è bene ripeterlo per evitare altri abbandoni che purtroppo si stanno verificando in questi giorni.

Siamo un popolo forte, determinato, ma dobbiamo impegnarci un po’ di più per arrestare l’avanzata del nemico invisibile, ancora un altro sforzo, un altro ancora e ce la fermo.

#insiemecelafaremo #iorestoacasa