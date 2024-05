IL LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO” VA IN SCENA CON L’ “ANTIGONE”. AL CUORE DEL DISSIDIO TRAGICO: LEGGI SCRITTE O LEGGI NON SCRITTE? DIRITTO POSITIVO O LEGGE MORALE?

Il 10 maggio 2024 presso il Teatro dei Marsi il Liceo scientifico “Marco Vitruvio Pollione”, in collaborazione con l’Ass.ne Culturale “Le Muse”, Presidente l’Avv. Maria Grazia Spina, metterà in scena l’ANTIGONE di Sofocle.

«In una società in continua trasformazione – afferma la prof.ssa Costanza Spina, promotrice dell’evento e curatrice dell’adattamento del testo sofocleo – è necessario che la scuola, pur senza snaturarsi, sia pronta al cambiamento. È indispensabile insegnare con una gamma di attività didattiche che incontrino la varietà delle intelligenze di ogni alunno, Una scuola in cui si lavori per coltivare talenti e forgiare futuri cittadini.»

I veri protagonisti saranno gli studenti che porteranno a teatro il dramma di Antigone, inducendo lo spettatore a compiere un viaggio nella coscienza.

Un viaggio spettacolare costruito attraverso la vicenda dell’eroina di Tebe ci trascinerà in un vortice di emozioni contrastanti costringendoci a una scelta. legge ingiusta o legge morale?

Regole di diritto naturale o regole di diritto positivo? Questi gli interrogativi che da sempre “Antigone” instilla nell’animo di chi entra nella sua storia e di chi si lascia toccare in prima persona dal dramma e dalla scissione profonda dell’eroina sofoclea e degli altri personaggi che le gravitano intorno. Lo spettatore non può non sentirsi coinvolto e quasi stordito dalla solitudine, da una parte, di chi fa della legge morale il proprio faro imprescindibile ed è disposta a morire per essa e, dall’altra, di chi utilizza in modo cieco e ostinato il potere di fare le leggi che violano quelle divine. Nel mezzo gli indecisi, gli “obbedienti” troppo deboli per fare una precisa scelta di campo a favore di un’etica più a misura d’uomo di “umanità”.

Inoltre, l’attualità della tragedia è ravvisabile anche da un altro punto di vista: quello della parità di genere. Infatti, Creonte e Antigone sono anche i simboli della supremazia maschile greca e della mancata sottomissione di Antigone. La protagonista è al contempo vittima ed eroina; rappresenta la donna che a costo della vita, si oppone con coraggio al potere maschile del tiranno, ha l’ardire di disubbidire, contrastando, da sola l’implacabile, Creonte.

I ragazzi sono stati accompagnati in un percorso di formazione che, partendo dall’approfondimento monografico delle tematiche trattate in classe, ha messo in atto un processo di rielaborazione costante, in continuo dialogo con discipline diverse, attraverso forme di espressione e riflessione eterogenee.

Tutti gli alunni sono stati coinvolti attivamente nel progetto: nella recitazione, nelle coreografie, nel canto, nella realizzazione dei prodotti digitali: fotografia, video ed altre attività connesse al prodotto finale.

Oltre allo spettacolo sono stati realizzati, infatti, prodotti multimediali, un cortometraggio e un trailer dello spettacolo con coinvolgimento, sviluppo e potenziamento di competenze digitali e tecnologiche.

Il progetto si è svolto nel corso dell’intero anno scolastico, sviluppando tematiche trattate e approfondite nel programma di educazione civica, cittadinanza e costituzione.

Si tratta di un progetto inclusivo poiché consente di far emergere e stimolare le intelligenze di tutti gli allievi ciascuno con la propria peculiarità, con le proprie caratteristiche e con la propria storia personale, nel rispetto del principio di pari opportunità e di partecipazione attiva di ognuno. Il giorno della prima interverranno, dopo i saluti istituzionali, il Dott. Vittorio Corasaniti, magistrato addetto al Massimario presso la Corte di Cassazione, e il Dott. Stefano Venturini, Magistrato presso la Corte d’Appello di Roma.L’evento ha l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, il patrocinio del Ministero della cultura, del Comune di Avezzano, della Fondazione Pasquale Celommi. L’evento è accreditato dall‘Ordine degli Avvocati del Foro di Avezzano e riconosce 2 crediti formativi ai partecipanti. iSi ringraziano gli sponsor Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila e Primi Sogni. Hanno collaborato: Alessandro Martorelli, acting coach; il M° Andrea Adinolfi, autore delle musiche; dancing a cura di Alessandra e Daniele Verna; Roberta De Michele, Maria Pia Giordani, Gaia Tinarelli, coreografi; Benedetto Agostino, tenore; Chiara Piccinelli, Elisa Colabianchi, Lucilla Ulanio, Ludovica Berardicurti, Vanessa Ciaccia, trucco e parrucco; Massimo Scafati, video; Anna Tranquilla Neri, soprano; Costanza Spina, adattamento testi.

Docenti referenti: prof.sse Costanza Spina, Paola Bianchi, Claudia Di Biase, Anna Tranquilla Neri.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, consapevole dell’alto valore formativo del progetto, ha supervisionato tutte le fasi di realizzazione.

Gli spettacoli si svolgeranno secondo il seguente orario:

Mattina: ore 10.30, riservato agli alunni delle scuole prenotate.

Sera: ore 21.00