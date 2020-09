IN DIFFICOLTÀ IN MARE CON BAMBINA A BORDO, SALVATAGGIO DELLA COMPAGNIA LIFEGUARD

Ieri primo settembre a Vasto alle ore 17:00 circa arriva una richiesta di intervento con la moto d’acqua dalla Capitaneria di Porto di Vasto su dei bagnanti in difficoltà a Punta Aderci.

Repentinamente escono i motosocorritori della Compagnia del Mare Lifeguard SNSalvamento Vasto, per raggiungere il punto. Nel frattempo una imbarcazione della piccola pesca con il Capitano Michael Di Matteo aiuta i bagnanti facendo salire una bambina a bordo, mentre due adulti erano rimasti aggrappati ad una cima con serie difficoltà. Arrivato sul posto l’acquasqooter e il pilota Paolo Sorgente decide di aprire la barella di salvataggio e di far salire i due uomini, trasportandoli all’interno del porto su di una Pilotina. Intanto sulla banchina già vi erano i sanitari ad attendere i malcapitati, fortunatamente tutto bene per loro. Il tutto coordinato dal Tenente di Vascello Francesca Perfido Comandante della Capitaneria di Porto di Vasto e i suoi uomini.

Paolo Sorgente, afferma Di Santo Cristian, si è reso sempre disponibile e pronto in caso di necessità, tanto ad averlo dimostrato oggi, ecco perché abbiamo voluto dotare la città del Vasto di una moto d’acqua con soccorritori sempre disponibili oltre alle postazioni di salvataggio. Sono felice che abbia funzionato la catena del soccorso, coordinato dalla Capitaneria di Porto locale, inoltre va ringraziato il comandante della piccola pesca Michael Di Matteo che si è reso disponibile e indispensabile per tale soccorso