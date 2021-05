INAUGURAZIONE CAMPUS SPORT E GUSTO ALL’IPSSAR DE CECCO, VACCA E PETTINARI “OTTIMO PROGETTO, SODDISFATTI DELLA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO FLORIDIA”

“Il Campus Sport e Gusto aggiunge indubbiamente valore alla struttura che da anni rappresenta un fiore all’occhiello nell’offerta formativa della città. Per questo ci fa molto piacere che il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia sia venuta a conoscere l’istituto alberghiero pescarese, una scuola che da sempre lavora per dare agli studenti una solida e moderna formazione professionale e culturale”

lo affermano il Deputato Gianluca Vacca e il Vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Domenico Pettinari presenti oggi pomeriggio all’inaugurazione del campus “Sport e Gusto”, nel complesso scolastico dell’istituto alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara, alla presenza del Sottosegretario all’istruzione in quota M5S Barbara Floridia. “Il Campus – continuano – è realizzato con i fondi dell’iniziativa Facciamo EcoScuola che conta oltre mille proposte in Italia, finalizzate a migliorare la qualità degli spazi della didattica, con un occhio all’ambiente e alla sicurezza, tenendo il focus sul futuro dei nostri giovani e del Paese.

Promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale nelle scuole d’Italia con progetti meritevoli come questo inaugurato qui a Pescara – concludono Vacca e Pettinari – rappresenta sicuramente la strada giusta da seguire per rendere la formazione professionale italiana al pari degli standard europei”.