INTERRUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA FRANA DI ROCCASPINALVETI, DA UNA SETTIMANA 15 COMUNI SENZ’ACQUA. SMARGIASSI (M5S): “UN INTERO TERRITORIO È IN PIENA EMERGENZA, INTERVENGA SUBITO IL MINISTERO

“Da giorni 15 Comuni del vastese sono a secco a causa dei disagi alla rete idrica causati da una frana. Un intero territorio è in piena emergenza e sia Regione Abruzzo che la SASI hanno dimostrato di non avere i mezzi per intervenire in maniera strutturale e risolvere il problema. Sono intervenuto in Consiglio regionale per chiedere l’intervento repentino del Ministero. Successivamente ho interloquito direttamente con il Presidente Marsilio per sollecitare un intervento sulla grave situazione generata nel territorio. Tramite il suo Capo segreteria abbiamo contattato il Capo Protezione Civile per portare il Ministero competente a comprendere nello stato di emergenza, già previsto per altre frane presenti in Abruzzo, anche la frana di Roccaspinalveti che sta generando la crisi idrica nel vastese. Non c’è più tempo, i cittadini attendono risposte, ma soprattutto soluzioni” a dichiararlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi.