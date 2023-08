INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SR 82 TRATTO AVEZZANO – SANTUARIO MADONNA PIETRAQUARIA

Dopo i lavori di manutenzione ordinaria del bordo stradale, sono iniziati i lavori commissionati dalla Provincia di L’Aquila per riasfaltare la S.R. n. 82, importante arteria che collega la Città di Avezzano al Santuario della Madonna di Pietraquaria, uno dei luoghi simbolo della città di Avezzano, che in questo periodo dell’anno è particolarmente frequentato non solo dai fedeli, ma anche da tanti amanti dello sport e della natura.

Abbiamo raccolto l’invito di tanti Cittadini e di diversi esponenti della politica tra cui Gabriele De Angelis e GoffredoTaddei, che hanno sottolineato l’importanza di tale intervento.

La Provincia si è fatta carico di queste istanze, che ho avuto l’onore ed il piacere di porre all’attenzione degli Uffici provinciali, sempre pronti a dare il loro prezioso supporto e così, oltre 4 km di viabilità hanno riacquisito quel livello di sicurezza degno del nostro capoluogo marsicano.