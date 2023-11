JUNIOR JAZZ ORCHESTRA: L’AMBIZIOSO PROGETTO DEL MARSI’N JAZZ PER I GIOVANI MUSICISTI

. Non solamente concerti con nomi affermati e altri emergenti del panorama jazz italiano e internazionale, Marsi’n Jazz è anche e soprattutto un aggregatore di esperienze e competenze da mettere a disposizione dei più giovani per consentire loro di avvicinarsi a un genere musicale che non conosce età né confini geografici. Sulla base di queste considerazioni e volontà nasce infatti la Junior Jazz Orchestra, ambizioso progetto riservato ai musicisti in erba ed a coloro che intendono imbracciare uno strumento per la prima volta.

Nella tre giorni del 17, 18 e 19 novembre al Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano si terranno i laboratori musicali gratuiti riservati agli studenti della sopra citata scuola e dell’Istituto d’Arte “Bellissario”. Un corso intenso d’improvvisazione e musica d’insieme Jazz per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni alla presenza di un docente d’eccezione, il Maestro Andrea Gargiulo.

I laboratori coinvolgeranno sia studenti che già suonano uno strumento musicale, che studenti che non hanno mai studiato musica e studenti con diverse abilità; consisteranno in lezioni collettive di 16 ore totali in due giorni contigui, compresi momenti personalizzati con divisione per strumenti e sviluppo delle capacità personali; saranno illustrati alcuni argomenti teorici relativi all’improvvisazione che saranno affrontati in concreto nel laboratorio di musica d’insieme.

Tutti gli iscritti parteciperanno ad un concerto finale che si terrà il 19 novembre alle 21.15 al Castello Orsini di Avezzano. Le iscrizioni potranno essere presentate entro e non oltre il 16 novembre.

Per info e contatti:

WEB: www.marsinjazz.com

E-Mail: marsinjazz@gmail.com