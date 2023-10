LA MARSICA SCENDE IN CAMPO CON AMMINISTRATORI E TECNICI, DI PANGRAZIO: “VINCERÀ LA STRATEGIA UNITARIA DEL TERRITORIO”

I 12 Comuni della Marsica con Avezzano capofila (individuati con delibera di Giunta regionale 410/2023) si preparano alla sfida della nuova programmazione.

“Non ci faremo trovare impreparati di fronte alla partita decisiva dell’ottenimento e della spesa delle nuove risorse FESR-FSE, della programmazione 2021-2027”. Lo dice il sindaco della città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che venerdì scorso ha provveduto ad inviare una lettera di convocazione agli 11 sindaci che, con i loro territori, fanno parte dell’Area Urbana Funzionale di Avezzano. L’incontro si terrà il prossimo 7 novembre, alle ore 16, a Palazzo di città. Gli amministratori si riuniranno per elaborare insieme una Strategia Territoriale da presentare poi, ufficialmente, alla Regione Abruzzo.

“Ora si passa alla fase operativa – aggiunge il sindaco – attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti, non solo amministrativi. La città di Avezzano, in verità, tramite l’esperienza fortunata e virtuosa di Marsica Strategica si è già portata avanti, andando a riunire attorno allo stesso tavolo di discussione diversi organismi ed enti, come il Gal Marsica, la DMC, il Patto Territoriale e le due aree interne della Valle del Giovenco-Valle

Roveto-Vallelonga e della Piana del Cavaliere-Alto Liri. La partecipazione e la condivisione sono aspetti che, a livello amministrativo e politico e in qualità di Comune capoluogo della Marsica ci hanno sempre contraddistinto”, avverte il primo cittadino.

L’ambito è quello del progetto dell’Hub delle Competenze, iniziativa lanciata dalla Regione Abruzzo su tutto il territorio per poter raccogliere in maniera chiara e diretta il fabbisogno degli enti locali e le loro criticità in fatto di rendicontazione e spesa dei fondi. Il Focus Group di Avezzano si è tenuto lo scorso 18 settembre ed è stato il primo incontro della nuova programmazione. “Terminata la fase di ascolto delle varie municipalità locali – conclude l’assessore Ruscio – è arrivato adesso il momento di avviare la fase operativa e pratica, per poter organizzare al meglio le attività che vedono coinvolti i Comuni della nostra area”. L’obiettivo resta quello di una spesa rapida ed efficace. “Semplificazione delle procedure, burocrazia ridotta all’essenziale e qualificata assistenza tecnica – avverte, infine, il sindaco – oggi gli enti locali hanno bisogno di questo per poter rafforzare le proprie capacità amministrative”. La comunicazione è stata inviata ai sindaci dei Comuni di Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Ovindoli, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo e Trasacco che, secondo il documento di configurazione geografica per le strategie territoriali dell’Autorità di Gestione Unica FESR FSE approvato dalla Regione, fanno parte dell’Area Urbana Funzionale di Avezzano. L’obiettivo ultimo è la rigenerazione dello spazio urbano tramite lo sviluppo delle Aree Urbane Funzionali d’Abruzzo (in tutto 8). Ora, l’ambito territoriale con Avezzano capofila dovrà procedere all’attivazione del partenariato locale, alla preparazione della Strategia Territoriale e alla presentazione della stessa sui tavoli regionali.