“LA VIA DEL LATTE”: ECCO IL SENTIERO RINNOVATO CHE COLLEGA CESE AD AVEZZANO, PASSANDO PER IL SALVIANO

Domani verrà ufficialmente aperto al pubblico. Appuntamento a Cese, presso la Chiesa di San Rocco, alle ore 10,30.

Si terrà domani, martedì 4 luglio, alle ore 10,30, davanti alla Chiesa di San Rocco, nella frazione di Cese, la presentazione del nuovo sentiero denominato “La via del Latte” e finanziato con contributo regionale.

Il progetto di riqualificazione e riscoperta della storia locale, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, seguito passo dopo passo dall’assessore comunale al verde Roberto Verdecchia e nato dall’impulso della consigliera Iride Cosimati, ha previsto diversi interventi di ripristino, di messa in sicurezza e di valorizzazione del sentiero naturale noto proprio come “La Via del Latte”, per via della sua funzione antica: nel passato, infatti, le donne della frazione di Cese la percorrevano quasi tutti i giorni per trasportare il latte fino ad Avezzano.

Il tragitto, di una bellezza incontaminata, attraversa interamente la Riserva naturale regionale del Monte Salviano. I lavori di rigenerazione e riqualificazione – partiti dopo il progetto elaborato dallo studio di ingegneria DL, dell’ingegner Antonio Di Cintio – sono stati ultimati dalla ditta Edodef nel mese di giugno.

Preziosa anche la collaborazione dei ragazzi della Pro Loco di Cese, che si sono resi da subito disponibili, occupandosi di rintracciare tutti i dettagli di una tradizione genuina della comunità di una volta, traducendo le narrazioni spesso orali in targhe e note esposte su bacheche informative installate.

Interverranno all’inaugurazione del sentiero

Il sindaco, Giovanni Di Pangrazio;

L’assessore regionale Mario Quaglieri e il senatore Guido Liris

L’assessore al Verde, Roberto Verdecchia;

L’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, Emilio Cipollone;

La consigliera comunale Iride Cosimati;

I signori giornalisti sono invitati a partecipare