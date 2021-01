LADRI IN AZIONE NELLA MARSICA, SVALIGGIATE TRE ABITAZIONI

Ondata di furti nella marsica, tre episodi si sono registrati San Benedetto dei Marsi, Trasacco e Luco dei Marsi.

I ladri, che hanno agito in un lasso di tempo limitato, per questo si ipotizzi che si possa trattare della stessa mano, hanno preso di mira abitazioni al cui interno non c’era nessuno.

I fatti risalgono a venerdì scorso, questi malviventi hanno portato via oggetti in oro, su tutti gli episodi stanno indagando i carabinieri.