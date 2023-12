L’Aquila. Inaugurazione mostra presepi artistici e concerto natalizio della Corale Novantanove

L’AQUILA- L’onda delle emozioni, nell’ambito degli eventi del “Natale al Monastero”, si amplificano e si propagano raccogliendo entusiasmi e consensi. Ieri, terzo appuntamento, che ha visto l’inaugurazione della mostra di presepi artistici promossa dal Lions Club dell’Aquila a cura di Duilio Chilante. Numeroso il pubblico intervenuto, per ammirare i meravigliosi presepi e i quadri, esposti all’interno della chiesa e posizionati sui quattro altari. Presenti tutti gli artisti: Ada Izzi, Lorella Reato, Maurizio De Benedictis, Giuseppe Scarsella, Valter Di Carlo, Claudio Marchionne e Duilio Chilante. Ognuno di loro ha descritto la propria opera ai presenti. Sono intervenuti con gli autori, anche Marisa Iannarelli, Presidente Lions Club L’Aquila e Carlo Cobianchi membro del direttivo promotori e sostenitori dell’iniziativa. Diretta streaming a cura di Manuwebtv: https://youtu.be/fnYTp1eq2d0?si=L5Zp0t04fM973NEF

A seguire il concerto “Gloria in Excelsis Deo” con la Corale Novantanove diretta dal M° Mara Piccinini con i seguenti brani: In dulci jubilo – Bach; Christmas Lullaby, The Virgin Mary, Bianco Natale, Astro del Ciel, African Noel, Ave Maria – Caccini, Gloria – Perry e Tu scendi dalle stelle. Scroscianti applausi da parte del pubblico presente, che ha acclamato il bis. “La Corale Novantanove è sempre vicina alle Monache”- ha detto il presidente della corale Pierlorenzo Giuliani, per gli eventi di solidarietà che vengono organizzati dagli “Amici di San Basilio” che ricordiamo operano tutti come volontari e sono finalizzati alla raccolta fondi per le Monache Benedettine Celestine per le missioni di Bangui (Africa) e Manila (Filippine).

L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 16 dicembre con inizio alle ore 18, con l’evento musicale “Amici Pastori” dialoghi musicali davanti al Presepe a cura di Aquila Altera Ensemble con Le Cantrici di Euterpe direzione musicale Maria Antonietta Cignitti con Musiche di: Giovanni Francesco Anerio, Bonifacio Graziani, Pietro Paolo Sabbatini, Laudi spirituali del XVI-XVII secolo.

Le visite ai presepi possono essere effettuate fino al 7 gennaio 2024, dalle 17 alle 19. Sabato e domenica anche dalle 11 alle 12:30. Info e prenotazioni allo 0862.204470.