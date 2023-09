È morto all’ospedale dell’Aquila, dove era ricoverato il boss Matteo Messina Denaro aveva 61 anni. Arrestato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, Denaro era ricoverato da agosto in una stanza blindata era malato da tre anni di cancro al colon.

Il boss mafioso non si è mai pentito, era fra i mandanti delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. Condannato all’ergastolo anche per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.