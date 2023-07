L’AQUILA: SPACCIO DI DROGA, OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE, VIOLAZIONE DEI SIGILLI E DETENZIONE DI DROGA, UN ARRESTO E DUE DENUNCE, NEI GUAI TRE STRANIERI

Nella giornata del 17 Luglio 2023 a seguito di segnalazione pervenuta al 113 personale della squadra Volante della Questura interveniva in una abitazione sita in L’Aquila dove era stata segnalata l’occupazione abusiva di un abitazione da parte di cittadini stranieri.

All’interno della abitazione veniva accertata la presenza di tre cittadini extracomunitari, che identificati, risultavano essere irregolari sul territorio nazionale.

Da una successiva e più approfondita attività di Polizia, anche a seguito di una perquisizione, personale e domiciliare, uno dei tre stranieri, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente e di una consistente cifra in denaro ritenuta essere provento di un attività delittuosa.

Pertanto due dei cittadini extracomunitari venivano deferiti in stato di libertà per i reati di occupazione abusiva di immobile e violazione dei sigilli e del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, mentre il terzo veniva arrestato anche per l’ulteriore reato di spaccio.