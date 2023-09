L’AVEZZANO  ESPUGNA IL CAMPO DEL MONTEROTONDO (3-0) CON RETI DI ROBERTI, FORTE E DE SILVESTRO

IL PRESIDENTE PECORELLI : “VITTORIA CONVINCENTE. GRAZIE AI NOSTRI TIFOSI PER L’INCESSANTE INCITAMENTO ANCHE FUORI CASA”

SUL DEBUTTO Di FERRANI,: “GRANDE ESPERIENZA, SARȂ UNA GUIDA PER I NOSTRI GIOVANI”

AVEZZANO – Avezzano sbanca Monterotondo per 3-0 e il primo pensiero del presidente biancoverde, Andrea Pecorelli, è per i proprietari ‘morali’ della società, come li definisce lui, cioè i tifosi:

“Vittoria dedicata a loro, ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto: cori, colori e bella coreografia. Sembrava di giocare in casa: un grazie di cuore”

Come ha visto la squadra?

“Una vittoria convincente”, risponde il presidente, “avremmo potuto segnare altri gol con Roberti e altri. Il largo successo di oggi dimostra che l’Avezzano c’è e che dirà la sua in campionato”

Dopo il debutto non del tutto positivo in casa contro il Fossombrone quella di oggi era gara delicata.

“Delicata e molto importante perché oggi dovevamo fare risultato. Domenica scorsa abbiamo sofferto il pressing del Fossombrone e il risultato ci aveva lasciato un po’ di amarezza. Siamo una squadra tecnica che ama giocare e fare la partita e quando l’avversario fa pressione esprimiamo solo in parte il nostro potenziale. Ma il nostro team ha ancora bisogno di assimilare al meglio gli schemi dell’allenatore che sta cercando di plasmare la compagine passo dopo passo”

Domenica prossima c’è la temuta Sambenedettese che ha vinto anche oggi.

“La Samb ha speso tanto e bene”, dichiara Pecorelli, “è forte e ben attrezzata. Noi però giocheremo davanti alla nostra tifoseria e ce la metteremo tutta per ben figurare”

Oggi ha esordito il neo acquisto Manuel Ferrani, difensore centrale. Come l’ha visto?

“Ha tanta esperienza e si vede. Sarà utile alla nostra causa e costituirà una guida e un punto di riferimento per i più giovani”