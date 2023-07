 L’ISWEB AVEZZANO RUGBY ANNUNCIA IL PRIMO ACQUISTO DELLA STAGIONE: DARIO BASHA TORNA IN GIALLONERO DOPO TRE ANNI

Dario Basha è un nuovo giocatore dell’Isweb Avezzano Rugby. Per lui si tratta di un ritorno in Abruzzo dopo aver vestito la maglia giallonera nella stagione 2019/2020 e aver indossato la divisa del Livorno in occasione dell’ultimo campionato di serie A.

Classe 1996, terza linea centro, è alto 1.89 centimetri per 110 chili di peso, è nato a Durazzo in Albania ma si è trasferito da piccolo in Italia dove si è formato rugbisticamente. Cresciuto nei Lions Amaranto Livorno, nelle stagioni 2012-2013 e 2013-2014 ha frequentato le accademie zonali di Roma e Prato prima di giocare due stagioni nei Medicei in Serie A e poi dal 2016 al 2019 con L’Aquila. Ha giocato anche nelle nazionali giovanili U17 e U18.

“Torno in giallonero dopo tre anni, in un club dove sono stato benissimo. La scorsa stagione i ragazzi hanno disputato un campionato notevole e spero di dare il mio contributo a fare ancora meglio quest’anno. Credo in questo progetto e in questa squadra dove ritrovo tanti amici. Non vedo l’ora di scendere in campo, sono carico per la nuova stagione”, afferma Dario Basha.

Così il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti: “Siamo veramente felici che Dario abbia deciso di condividere con noi questo percorso di crescita tornando a indossare i colori gialloneri. Un giocatore di indubbie qualità tecniche e di alto spessore umano che, conoscendo bene l’ambiente, non avrà nessuna difficoltà a inserirsi nel gruppo squadra. Un primo grande innesto per la nuova stagione sportiva. Grazie a Dario per aver creduto nel nostro progetto”.