“LUCI NEL BUIO”: UNA FIACCOLATA A TORTORETO PER DEBELLARE LA VIOLENZA

Carissimi lettori e carissime lettrici,sono nuovamente qui a segnalarvi un evento a cui dovete assolutamente presenziare! Mi riferisco all’emozionante iniziativa organizzata dal Comune di Tortoreto in sinergia con l’instancabile Associazione “Il Guscio”, che si spende con eccezionale determinazione ed inesauribile dedizione nel creare appuntamenti preziosi per gridare un deciso “Basta!” alla violenza e per rendere più consapevoli le vittime di quello che hanno subito o che stanno subendo.

Venerdì 6 ottobre 2023 ci sarà il secondo appuntamento di “Luci nel buio”, una Fiaccolata per contrastare ogni forma di abuso, ingiustizia e sopruso. Si partirà da Tortoreto Paese alle ore 20,30 dai Giardini della Conca, in Via XX Settembre.

Avrete l’occasione di far parte di un corteo di uomini e donne altamente motivati e accomunati da un’immensa grinta e non da scoramento e rassegnazione. Si marcerà per la luce che può scaturire solo dall’amore e dalla libertà, squarciando il buio del silenzio, dell’indifferenza e dell’omertà. Un accorato pensiero ed una sentita preghiera saranno rivolti anche a chi ha perso tragicamente la propria vita per mano di spietati aguzzini. Anime innocenti, anime vilipese, offese, martoriate, crudelmente calpestate e, purtroppo, troppo spesso inascoltate nelle loro grida di aiuto.

Ecco, il sogno dell’Associazione “Il Guscio” è proprio quello di cogliere i primi segnali di allarme, di dare una mano concreta a chi invoca il sostegno e la comprensione di una presenza solida e costante, cercando in ogni modo di salvare chi ha bisogno.

Vi aspetta una serata ricca di commozione, in cui avvertirete nettamente come il lottare assieme per un obiettivo così nobile sia estremamente coinvolgente ed, al contempo, importante!

Partecipate in numerosi!

( Dott.ssa Alessandra Della Quercia )