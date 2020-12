LUTTO NEL GIORNALISMO, E’ MORTA A 54 ANNI ELENA MARCO

Elena Marco, era una giornalista triestina che da tempo si era trasferita a Milano. Aveva iniziato presto a cimentarsi con il mondo del giornalismo, lo fece partendo con qualche collaborazione con il Piccolo, in seguito, come avviene per tutti coloro che iniziano ad intraprendere questa professione, sono iniziati ad arrivare contratti di collaborazione, tempo determinato fino ad essere assunta.

Da tempo Elena Marco lottava contro una grave malattia, tutti la ricordano per il suo grande valore, bravura, capacità e soprattutto per le sue doti umane.