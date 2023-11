MALTEMPO: ANCORA ALLERTA GIALLA SU TUTTO L’ABRUZZO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER LA CADUTA DI ALBERI

Fortunatamente pochi i danni che si sono verificati fino ad ora in Abruzzo a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando il Paese e la regione.

Disagi, soprattutto alla circolazione, sono stati provocati dagli alberi abbattuti da forti raffiche di vento sulle strade abruzzesi e scoperchiamenti di tetti di stalle verificatisi nel comune di Arsita.

Squadre della Protezione Civile, in affiancamento a quelle dei Vigili del Fuoco, sono a lavoro a Tagliacozzo, Vasto, Pollutri, Scerni, Casalbordino. In particolare, la percorrenza sul tratto della SS 16 ricadente nel territorio di questo comune si svolge a senso unico alternato per consentire la rimozione degli alberi caduti a causa del vento.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini abruzzesi di osservare tutte le norme di sicurezza, evitando di frequentare zone alberate come parchi e cimiteri che in questo momento sono oggetto di possibili cadute di alberi e di rami.

“Un peggioramento è previsto per domenica prossima”, avverte il Direttore dell’Agenzia Regionale di P.C. Mauro Casinghini “per cui ancora di più si raccomanda la massima cautela”.