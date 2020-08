Meteo. Burrasca di pioggia e neve in montagna. Forte perturbazione da lunedì?

Meteo. Le ultime giornate di Agosto continueranno ad essere soleggiate grazie ad un’area di alta pressione in quota di matrice Subtropicale, ad eccezione di domenica 31, nella quale saremo coinvolti da nubi, un aumento del vento più fresco e piogge autunnali. Dal punto di vista delle temperature almeno fino a sabato farà caldo, ma non intensamente e la colonnina di mercurio si manterrà stazionaria o in lieve aumento. Le temperature minime nelle aree montuose evidenzieranno un clima più fresco nella notte e al primo mattino. Come dicevo, nelle giornate di domenica 31 Agosto e lunedì 1 Settembre ci sarà un peggioramento del tempo sia al Nord che al Centro-Sud, su quest’ultimo sarà caratterizzato da piogge forti e temporali entro lunedì. Tra sabato e domenica l’asse della saccatura richiamerà venti tesi e caldi di Scirocco e Libeccio sulle regioni del Centro e del Sud Italia, aria caldo-umida che inietterà energia termica e umidità nell’area di bassa pressione intensificandola al Nord. Tutto ciò perché le masse d’aria più calda scorrono sulla superficie marina del Mediterraneo e dei suoi bacini traendone umidità come una spugna. Si tratterà di una perturbazione nord-atlantica, a carattere freddo che, in concomitanza con l’inizio dell’Autunno meteorologico (1 Settembre), favorirà piogge sparse e correnti decisamente fresche di Maestrale; subito dopo di Bora (alto Adriatico) e Grecale (medio e basso Adriatico). Tali masse d’aria più fredda in quota di origine polare-marittima faranno abbassare sensibilmente le temperature, facendoci avvertire un primo assaggio d’Autunno. Il fronte freddo permetterà rovesci anche temporaleschi sulle regioni settentrionali e centrali, arrecati da raffiche di vento più freddo e con la possibilità di nevicate sulle Alpi. Il vortice di bassa pressione tenderà a spostarsi verso sud-est, perciò sia lunedì che martedì le nubi, per la maggior parte nembostrati ma anche cumuliformi, coinvolgeranno le regioni centrali adriatiche e in maniera più incisiva il Sud Italia. Le condizioni meteorologiche variabili inizieranno ad interessare l’Abruzzo da domenica a martedì e saranno possibili improvvisi rovesci di pioggia, localmente temporaleschi dai settori interni sino alla costa adriatica. Dalla metà della settimana che viene l’area depressionaria si indebolirà e, a seguire, potremmo essere interessati dall’alta pressione che ripristinerà condizioni del tempo calde e soleggiate.

Fonte immagine dell’articolo meteo:

