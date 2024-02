Meteo. Il ciclone extratropicale fa capolino sul Mediterraneo. Ecco che tempo farà

Meteo. La ciclogenesi mediterranea si sta approfondendo nel Mediterraneo occidentale, convogliando i venti tesi di Scirocco su tutti i bacini del Mediterraneo e in particolar modo sullo Ionio e sull’Adriatico della nostra penisola, dove le stesse aree temporalesche risalgono verso l’Italia meridionale. Tuttavia, le correnti d’aria hanno ancora deviato nelle ultime ore di traiettoria ove l’Appennino settentrionale, tosco-emiliano, gli ha consentito di proporsi dai quadranti settentrionali sul Mar Ligure. La ritornante della perturbazione di origine nord-atlantica e di estrazione mediterranea si intensificherà nelle prossime ore lungo la linea di convergenza tra le correnti d’aria che saranno come dicevamo di nuovo in rotazione da Scirocco, a Libeccio e Maestrale proprio quando, il vortice ciclonico, una volta giunto sui Balcani meridionali, cambierà la traiettoria, sempre assumendo una rotazione antioraria nel nostro emisfero boreale e facendo sì che una massa d’aria fredda, la quale non riuscirà completamente a giungere nel luogo in cui si era instaurata la circolazione dei venti nord-occidentale, all’altezza dei Pirenei. Una discesa da nord-ovest che si sta spostando dal Golfo del Leone e dalla Francia, lascerà scendere una moderata massa d’aria fredda che, in quota, proponendosi lo stesso in forma attenuata, potrebbe traslare verso i bassi strati, con buona percentuale di attendibilità di provenienza polare-marittima (isoterme tra lo 0 e i -1 a 850 HPa ad occhi più esperti) facendo scendere le temperature e lo zero termico proprio i primi di Marzo, un mese particolarmente denso di significato dal punto di vista dell’instabilità atmosferica, tuttavia anch’esso divenuto più caldo rispetto alla media stagionale. Per queste motivazioni, se fosse possibile, senza procedere rapidamente anche nello scrivere, vedremo come evolverà solo nel corso dei prossimi giorni, tenendo in considerazione la caoticità anche del sistema troposferico appartenente alla nostra circolazione generale dell’atmosfera, ancora da studiare.

Evoluzione del tempo

Il vento più freddo di Maestrale o Mistral dalla Valle del Rodano che finalmente farà abbassare la colonnina di mercurio proprio agli esordi di tale Primavera meteorologica (primo Marzo 2024 come ogni anno) e in attesa dell’Equinozio di Primavera di quest’anno (20 Marzo 2024 secondo la fonte di Focus.it: “alle ore 22.24” ora italiana), in maniera più significativa quasi attingibile all’Inverno, anche se le precipitazioni non saranno così intense, da mulinare l’aria fredda verso il basso tramite le correnti discensionali delle nubi cumuliformi o a sfondo temporalesco consentirà che le precipitazioni possano assumere carattere nevoso e non solo: come si è potuto notare negli scorsi giorni sulle Alpi, specie sui settori dell’arco alpino centro-occidentale, l’altro impulso più freddo e instabile stavolta imbiancherà di nuovo e in maniera più significativa dopo molto tempo, non solo le cime dell’Appennino, ma fino a quote medio-basse e localmente relativamente basse tutto l’Appennino settentrionale e centrale, incluso qualche ora dopo quello meridionale, ove nemmeno qui saranno più le cime ad essere innevate da un forse temporaneo innevamento nei bassi strati. La circolazione d’aria cambierà di rotta molto rapidamente e il nuovo fronte freddo e instabile in discesa dalle Isole Britanniche e dalla Francia, come specificatovi tra il 3 e il 4 Marzo, quando potrebbe permettere un ennesimo aumento delle temperature dal punto di vista dei valori massimi, mentre i valori minimi rimarranno in lieve diminuzione o stazionari mediante l’ulteriore rinforzo del flusso zonale atlantico. Gli scenari potrebbero essere favorevoli o piuttosto sfavorevoli all’osservazione degli indici tele-connettivi e dagli altri complessi fattori a scambi termici meridiani, forse anche di antizonalità. Purtroppo, per quanto riguarda quest’ultima ipotesi meteo, sarà difficile inquadrare la situazione meteo e soprattutto la tendenza meteo in questo periodo così dinamico, molto più difficile del previsto. Dunque, come vi dicevo, se ci fosse tempo a disposizione, ne torneremo a parlare senza problemi nel prossimo aggiornamento meteo solo in forma scritta.

