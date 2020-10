Meteo. L’Autunno tira dritto e le giornate piovose prenderanno il sopravvento. Ci saranno tregue soleggiate?

Meteo. Si sta per aprire un periodo abbastanza consono al mese di Ottobre, dunque molto variabile e piovoso. A dare il colpo di inizio sarà la perturbazione di origine nord-atlantica di questa domenica. In effetti, in queste ultime ore, sul comparto euro-mediterraneo si sta verificando una variazione negativa della pressione atmosferica, a causa dell’approfondirsi di una saccatura atlantica che sta permettendo l’avvezione di vorticità positiva e la conseguente genesi di un’area di bassa pressione. Le piogge e i temporali di domenica saranno accompagnati anche da raffiche di vento dapprima di Libeccio, successivamente di Maestrale, acutizzate dalle correnti discensionali ove ci saranno manifestazioni temporalesche sul Nord Italia, in trasferimento dai settori tirrenici a quelli adriatici del Centro-Sud. L’Abruzzo sarà sorvolato dai grigi nembostrati e dai cumulonembi con associati improvvisi rovesci di pioggia, ripeto anche a carattere fortemente temporalesco in riferimento alla Marsica e al settore occidentale nonché al resto dell’entroterra fino a tutto il territorio abruzzese. La giornata di lunedì vedrà un’alternanza tra nubi, rovesci di pioggia e sprazzi di Sole. Il Maestrale attuerà un abbassamento delle temperature sia nei valori massimi che minimi fino a raggiungere caratteristiche tardo-autunnali, perciò il clima sarà più freddo “simil novembrino” e ci sarà la possibilità di nevicate sulle Alpi e anche sulle cime dell’Appennino che indosseranno di nuovo un bianco cappello. Tutto questo mediante la massa d’aria polare-marittima, in forma attenuata ma più fredda in quota. La perturbazione raggiungerà le regioni meridionali tra domenica e lunedì, dando luogo a numerosi acquazzoni e temporali. Nonostante un lieve miglioramento nella giornata di martedì, la variabilità atmosferica continuerà e, dalla metà della prossima settimana, una nuova serie di sistemi perturbati atlantici ripristinerà giornate piovose autunnali, senza l’esclusione della nebbia al primo mattino nelle valli montuose, per via di una lieve inversione termica.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://tg24.sky.it/palermo/2020/07/15/meteo-palermo-temporale-oggi/amp

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

rc