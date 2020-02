Meteo. Tempo stabile e soleggiato fino a martedì. Fronte freddo, con piogge, debole neve e calo termico da mercoledì/giovedì

Meteo. La nostra penisola continua ad essere interessata da correnti d’aria tese occidentali, condotte dalle aree depressionarie che stanno interessando l’Europa nord-occidentale, innescando forti tempeste, dalla tempesta extratropicale “Ciara” alla tempesta “Dennis”. Tuttavia, nel corso della giornata di domenica e dell’inizio della settimana che viene, mentre l’Europa occidentale e settentrionale sarà sferzata da forti piogge e venti, l’Italia sarà predominata dal rinforzo di un anticiclone di natura Subtropicale che garantirà tempo stabile e soleggiato, nonché calma di vento, su tutto lo stivale e anche sulla nostra regione Abruzzo, almeno fino alle giornate di martedì/mercoledì. Le inversioni termiche nelle valli e nelle pianure e le escursioni termiche nelle aree montuose, faranno sì che, le temperature massime, siano molto miti e dalle caratteristiche tipicamente primaverili, tanto che nell’aria pulluleranno i primi pollini in grado di favorire meteoropatie anticipate, quali le allergie. L’anticiclone cederà temporaneamente tra mercoledì e giovedì, mediante la modesta estensione dell’Anticiclone delle Azzorre in aperto Atlantico. Ciò permetterà ad un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico, dunque susseguito da aria fredda di origine polare-marittima, di scendere verso l’Europa orientale e i Balcani, coadiuvato da un’area di bassa pressione. Ci sarà un netto nonché temporaneo abbassamento delle temperature, nella notte tra mercoledì e giovedì, aumenteranno le nuvole e il vento sarà teso da nord-ovest, subito dopo inizierà a piovere su tutto il nord-est e il Centro-Sud. Nevicherà a bassa quota sulle Alpi. La neve arriverà fino a bassa quota anche sulle regioni di nord-est e sull’Appennino, specie centrale e meridionale, ove nevicherà lungo il versante adriatico entro giovedì. Sulla nostra regione Abruzzo, tra mercoledì e giovedì, pioverà e ci sarà vento. Nella mattinata di giovedì, le correnti d’aria saranno di freddo Grecale e di Tramontana, gireranno la pioggia in neve fino a bassa quota, facendo sì che ci siano successivi rasserenamenti a partire dai settori occidentali, in estensione a tutto il territorio. Venerdì sarà una giornata ventosa e fredda, nonostante il tempo soleggiato, al cessare dei venti ci sarà qualche gelata notturna.

Grazie.

rc