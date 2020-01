Meteo. Venti freddi nelle prossime ore. Bel tempo e soleggiato nei prossimi giorni

Meteo. Tra domenica 5 e il lunedì dell’Epifania, venti freddi e asciutti di Tramontana e di Grecale, spazzeranno via le infiltrazioni umide di questi ultimi giorni e, sulle regioni adriatiche del Centro-Sud e sulle regioni del Sud Italia, faranno abbassare le temperature sia massime che minime, acuendo la sensazione di freddo percepita dal nostro corpo in caso di forte vento (Wind Chill). Ci sarà solo qualche nube in transito alternata a schiarite o a tempo soleggiato, mentre nevicherà debolmente, in un contesto variabile e temporaneamente, lungo il versante orientale/adriatico dell’Appennino centro-meridionale. I venti si attenueranno entro martedì e l’aria fredda ristagnerà nei bassi strati, facendo crollare le temperature minime. Dopodiché l’alta pressione ci proteggerà dalle perturbazioni, permettendo condizioni meteorologiche soleggiate e alle temperature massime di essere miti. Nel prossimo fine settimana, invece, transiterà un debole sistema nuvoloso. Le temperature minime saranno in diminuzione nelle vallate, a causa dell’inversione termica.