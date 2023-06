MONTESILVANO. RIAPERTE LE SPIAGGE ACCESSIBILI “MARE SENZA BARRIERE”

Il sindaco De Martinis: “Abbiamo incrementato i servizi, siamo un modello da seguire”

Il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere comunale con delega alla Disabilità, Giuseppe Manganiello e il presidente dell’Associazione Carrozzine Determinate hanno inaugurato la nuova stagione delle spiagge comunali accessibili “Mare senza barriere”, con spazi ombreggiati, docce e servizi gratuiti riservati alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Le aree si trovano in prossimità, di via Dante, di fronte al Parco Le Vele e nelle vicinanze del mercatino ittico, all’altezza di via Bocca di Valle. “Mare senza barriere” è un’oasi accessibile a cornice del mare cristallino e della sabbia dorata ed è lo scenario ideale per la vacanza di persone non solo con diverse abilità motoria. Nella spiaggia è presente anche una passerella che conduce fino al mare, degli spogliatoi, le docce calde e fredde, i lavapiedi, dei bagni attrezzati, i gazebo ombreggianti, le sedie jobs per consentire alle persone con disabilità di fare il bagno e un’area verde. Sono state donate, inoltre, dodici sedie, due tavolini e un ombrellone grande dall’azienda Formaplast. La spiaggia è stata realizzata dall’ufficio tecnico comunale, dal geometra Marco Amadio, in collaborazione con l’ufficio Disabili e l’Azienda Speciale, che fornirà il personale (4 tirocinanti e 24 percettori del reddito di cittadinanza) tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, inoltre, ha lanciato anche quest’anno l’iniziativa “Mare per tutti”, coinvolgendo i gestori degli stabilimenti balneari di Montesilvano, che potranno riservare gratuitamente alle persone con disabilità, compreso i turisti con eventuali accompagnatori, un ombrellone in spiaggia. Le strutture balneari della città interessate potranno manifestare la propria disponibilità a tale accoglienza all’Ufficio Disabili. Si potrà usufruire dell’ombrellone per un massimo di sette giorni, eventualmente prorogabili in mancanza di ulteriori richieste pervenute alla struttura da parte di altre persone con disabilità. Il requisito richiesto è il certificato di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92.

Nei giorni scorsi hanno aderito 7 stabilimenti balneari: Hotel Sole, Onda verde, Voglia di Mare, Bagni Luca, La Conchiglia Azzurra, Lido Trocadero e Hotel Nel Pineto e si attendono altre iscrizioni.

“La nostra amministrazione comunale in questi anni ha lavorato per incrementare i servizi all’interno delle spiagge accessibili – ha dichiarato il sindaco De Martinis – . Quest’anno siamo felicissimi di riaprire ai cittadini e ai turisti le due spiagge accessibili, che a livello nazionale sono un punto di riferimento per numerose famiglie. Ricordo , infatti, che l’iniziativa “Mare senza barriere”, è stata presa come esempio anche dal ministero alla Disabilità come “modello di buone prassi.”.

“Montesilvano in tema di inclusività è tra le prime città in Italia – afferma il consigliere Manganiello – , le due spiagge accessibili riaperte oggi e “Mare per tutti”, in collaborazione con gli stabilimenti balneari, sono la prova concreta della sensibilità di questa amministrazione comunale verso le persone con disabilità e le loro famiglie. Un ringraziamento anche all’Azienda Speciale per il personale fornito e a tutti i volontari che prestano servizio quotidianamente”.