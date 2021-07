MORTE RANALLI, LIRIS: “RIFERIMENTO DI PRIMISSIMO PIANO”

“La morte di Fernando Ranalli colpisce e addolora. Ha dato tantissimo al mondo dello sport, al ciclismo in particolare, del quale è stato motore inesauribile. Non si contano le iniziative che ha promosso, con invidiabile energia, costanza e una passione fuori dal comune. Non va dimenticato, però, anche l’impegno a favore della promozione di altre discipline sportive. E’ per questa ragione che lo sport della nostra regione perde un riferimento di primissimo piano. Alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità peligna giungano i mie sentimenti di cordoglio e vicinanza più sentiti e sinceri”. Lo dichiara l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris.