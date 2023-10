NAIADI: LA REPLICA DEL CONSIGLIERE BLASIOLI ALLA NOTA DEL CLUB ACQUATICO

Dall’immotivato sfogo dei responsabili del Club Acquatico deduciamo confusione e un certo turbamento. Innanzitutto intendo chiarire di non aver mai fatto appunti circa la temperatura dell’acqua delle piscine, idem per le performance ginniche del Presidente Marsilio. Anche se preferirei che quest’ultimo si applicasse maggiormente nel rispondere alle domande di un Consigliere Regionale, piuttosto che nei tuffi e nelle inaugurazioni.

Una replica alle nostre osservazioni è arrivata invece dal Club Acquatico, a cui però non mi sono mai rivolto, mediante un comunicato che non chiarisce minimamente i legittimi dubbi da me sollevati, perché questi devono essere dissipati da ben altro soggetto. Tuttavia, intendo precisare alcune cose.

Prima di cimentarmi in denunce e segnalazioni sono solito toccare con mano le criticità e approfondire anomalie e ambiguità con l’ausilio delle carte. A dispetto dunque di quanto insinuato nella nota del Club Acquatico, le mie esternazioni non sono affatto senza fondamento, ma derivano dalla solida conoscenza della questione acquisita in questi anni, dal momento che me ne occupo ormai da tempo immemore e in più di un’occasione mi sono recato personalmente nella struttura, come facilmente verificabile con una ricerca sul web. Senza dubbio continuerò a frequentarla per verificare che gli impianti siano effettivamente forniti di tutte le dotazioni impiantistiche di sicurezza.

Il Club Acquatico difende ovviamente la documentazione prodotta dal Club Acquatico e asseverata da Serraiocco, lo stesso dicasi per il Presidente Fustinoni. Ma non sono loro l’oggetto dei miei dubbi, compreso quello sulla piena applicazione della clausola sociale a tutela degli ex dipendenti.

I miei dubbi erano e restano indirizzati alla Regione Abruzzo, proprietaria dell’impianto, e quindi al Presidente Marsilio, nonché ad Areacom che ha gestito l’intera procedura e, a quanto apprendiamo dal Presidente Fustinoni, avrebbe già valutato la polizza fideiussoria. Se davvero fosse così non dovrebbe avere difficoltà a rispondere a stretto giro alle questioni da me sollevate in conferenza stampa. Proprio questa mattina ho indirizzato una nota ufficiale al Presidente Marsilio, al Presidente Sospiri e a tutti gli organi competenti, in cui spiego nuovamente quanto affermato ieri. Mi auguro che all’invio seguano questa volta chiarimenti puntuali e rapidi, e non attacchi strumentali di improvvisati avvocati difensori.