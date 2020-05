NOSTRADAMUS – LE SUE PROFEZIE PER IL 2020, MOLTE GIA’ AVVENUTE

DALLA CRISI ECONOMICA ALLA GRANDE PESTILENZA, DALLA TERZA GUERRA MONDIALE AL NUOVO TRONO D’INGHILTERRA

Nostradamus, avrebbe predetto, per il 2020, un anno di grandi catastrofi geologiche, tra un brusco innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dell’Antartide, inondazioni e il verificarsi di uragani micidiali. Da terremoti di magnitudo da basso a molto alto, in tutto il globo terrestre. Aveva previsto anche l’arrivo di una crisi economica mondiale senza precedenti, causata da un epidemia senza precedenti. Alcuni regni molto longevi finiranno, tra cui il regno della regina Elisabetta II.

“Nella città di Dio, ci sarà un grande tuono. Due fratelli verranno fatti a pezzi dal Caos, il grande leader soccomberà. La terza grande guerra inizierà quando la grande città starà bruciando.” queste è quello scritto dove si evince lo scoppio della terza guerra mondiale, datato nel suo libro in questo anno, e durerà per 27 lunghi anni.

Nostradamus ha predetto, sempre nel 2020, un anno molto violento e critico sia per il presidente russo che per quello americano. Stando alle sue profezie, il presidente Vladimir Putin verrà tradito e ucciso da qualcuno a lui molto vicino, mentre Donald Trump soffrirà di una malattia misteriosa e un membro della sua famiglia sarà vittima di incidente stradale. Nel 2020 la regina Elisabetta lascerà il trono, segnando uno dei momenti più cruciali della storia inglese degli ultimi 70 anni. Stando alle previsioni di Nostradamus, la sovrana ultranovantenne morirà, e a lei succederà il figlio Carlo. I cambiamenti climatici nel 2020 influenzeranno ancora di più il pianeta e le politiche dei singoli governi. Stando alle profezie di Nostradamus ci saranno inondazioni in molti paesi d’Europa, tra cui Italia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna, e il continente subirà diversi attacchi terroristici. Un violento terremoto, inoltre, colpirà la California e Vancouver. Nelle sue profezie per il 2020 si parla anche del successore di papa Bergoglio, che sarà un giovane Papa, che porterà scandalo in Vaticano, e resterà in carica ino al 2029.

Quanto veritiere sono le sue profezie? in passato molti dei suoi scritti sono risultati reali, avvenuti, ma moltissimi sono risultati solo fantasia, percio’ non si puo’ dare un dato scientifico alle sue immaginazioni….. ma quale profezie per il 2020 risultranno vere?!!

Ma chi era NOstradamus?

Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame, è stato un astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese.

È considerato da molti, assieme a san Malachia, come uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. È famoso principalmente per il suo libro Le Profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties (1555).

I sostenitori dell’attendibilità di queste profezie attribuiscono a Nostradamus la capacità di aver predetto un incredibile numero di eventi nella storia del mondo, tra cui la rivoluzione francese, la bomba atomica, l’ascesa al potere di Adolf Hitler e gli attentati dell’11 settembre 2001. Nessuno ha tuttavia mai dimostrato di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus dati attendibili per la previsione del futuro.

Si rileva infatti che queste predizioni altro non sono che esempi di chiaroveggenza retroattiva. In altri termini, le quartine sono scritte in un modo così ambiguo che chiunque, a posteriori, può leggere o interpretare in esse ciò che meglio crede. «Nostradamus non ha mai veramente previsto alcun evento futuro. Infatti le uniche tre volte in cui ha indicato una data precisa per le sue profezie si è clamorosamente sbagliato: in una prevedeva nel 1792 il culminare di una lunga e selvaggia persecuzione religiosa che non c’è mai stata, in un’altra la totale distruzione della specie umana per il 1732 e nella terza la fine del mondo per il 1999»