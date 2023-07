ORTONA. MOTO CONTRO AUTO PERDE LA VITA GEOMETRA DI 42 ANNI

Grave incidente questo èpomeriggio a Ortona, dove ha perso la vita un noto geometra di 42 anni di Perano (Ch), nato ad Atessa (Ch). L’impatto, sulla statale 16, in località Lido Riccio, tra una vettura, una Fiat 500, e una moto, su cui viaggiava la vittima, Lorenzo Chiavelli.

Sul posto i soccorsi, anche con l’elicottero del 118, i vigili urbani per la viabilità e i carabinieri della locale caserma per i rilievi di legge, oltre che volontari della Protezione civile. La vittima era già in gravi condizioni quando è stata portata all’ospedale di Pescara: era in condizioni disperate, già sul posto ha avuto diversi arresti cardiaci.