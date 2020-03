PERSONALE SANITARIO, “ SIETE L’ORGOGLIO DI QUESTA ITALIA MALATA”

DI Federico Binosi

“Una grande lezione. « Without Health, all is meaningless » recitava oggi un articolo del NY Times.

Devo confessare che in queste giornate mi sono vergognato di aver talvolta criticato il nostro personale sanitario. Solo certi eventi ti fanno ricredere sui tuoi avventati giudizi espressi in situazioni in cui la tua vita e la tua quotidianità sembrano costellate solo da difficoltà. Adesso siamo veramente in difficoltà e forse meglio comprendiamo le parole SALUTE e LIBERTÀ.

E questo pensiero mi viene ora spontaneo.

Siete l’Orgoglio di questa Italia malata. Siamo nelle vostre preziose mani e possiamo solo sperare che le forze non vi abbandonino e abbiate ancora il coraggio di sopportare tutto quello che quotidianamente affrontate portando avanti questa dura battaglia. Gratitudine a tutti Voi, a tutto il personale medico, infermieristico, sanitario, OSS, volontario assistenziale e addetto alle pulizie degli ospedali del nostro Paese oggi così contagiato, messo in ginocchio da un virus dal nome tanto ricreativo quanto letale, e che può contare sul costante, quotidiano impegno nel rischiare il vostro contagio per garantire la nostra guarigione, nel rischiare la vostra vita per salvare la nostra. Siete il faro nella notte più buia che l’Italia abbia mai vissuto da decenni. E di fronte a questa impotenza alla quale siamo costretti dobbiamo solo inchinarci ed ascoltarvi stando a casa (e non ne siamo nemmeno tanto capaci), esprimendo la nostra più smisurata stima e il più profondo apprezzamento a voi tutti per il sacrificio a cui siete chiamati.

#iorestoacasa #StayTheFuckHome”